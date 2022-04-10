2022-04-10T09:25:00+03:00
2022-04-10T09:31:56+03:00
2022-04-10T09:25:00+03:00
2022
https://1prime.ru/gas/20220410/836629010.html
В Госдуме предложили временно прекратить поставки газа в ЕС
Газ
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил временно остановить экспорт газа в страны Европейского Союза. Такой шаг мог бы стать ответом на продолжающуюся... ПРАЙМ, 10.04.2022
энергетика, новости, газ, россия, газ, ес, санкции против рф, госдума
https://cdnn.1prime.ru/images/83246/64/832466406.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83246/64/832466406.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83246/64/832466405.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83246/64/832466405.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83246/64/832466404.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83246/64/832466404.jpg
https://1prime.ru/oil/20220410/836628876.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр — ПРАЙМ. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил временно остановить экспорт газа в страны Европейского Союза.
Такой шаг мог бы стать ответом на продолжающуюся "оголтелую, неуважительную и унизительную" политику ЕС в отношении России, подчеркивает политик.
"В ответ на их недружественные действия, я считаю, мы должны ответить жесткими санкциями", — заявил Шеремет РИА Новости.
По его мнению, поставки газа должны быть остановлены до тех пор, пока Евросоюз не осознает, что агрессивная политика в отношении Москвы "пагубна и наказуема".
Читайте также: В ФРГ заявили о массовой безработице при отказе от газа из России