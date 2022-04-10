СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр — ПРАЙМ. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил временно остановить экспорт газа в страны Европейского Союза. СМИ рассказали, куда потечет российская нефть

Такой шаг мог бы стать ответом на продолжающуюся "оголтелую, неуважительную и унизительную" политику ЕС в отношении России, подчеркивает политик.

"В ответ на их недружественные действия, я считаю, мы должны ответить жесткими санкциями", — заявил Шеремет РИА Новости.

По его мнению, поставки газа должны быть остановлены до тех пор, пока Евросоюз не осознает, что агрессивная политика в отношении Москвы "пагубна и наказуема".

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