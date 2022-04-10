МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. В Германии прекращение российских поставок газа называют "Днем X", в стране наблюдается "предчувствие конца света", пишет "Московский комсомолец" со ссылкой на The Guardian. Экономист назвал пять секретов восстановления рубля

Берлин уже начал готовится ко всем возможным сценариям с импортом "голубого топлива" и не исключает, что оно может перестать поступать из России из-за санкций.

Крупные немецкие бизнесмены и политики подчеркивают, что урон, нанесенный Германии от перекрытия газового вентиля, будет гораздо больше, чем "любая польза, которую это принесет Украине".

"Какая польза от ослабленной Германии?", — сказал источник, близкий к немецкому правительству.

Предприятия ФРГ разделяют эти опасения и считают, что прекращение поставок газа из РФ станет катастрофой, которую было сложно представить еще несколько месяцев назад.

"Это была бы катастрофа, которая казалась почти немыслимой всего два месяца назад, но сейчас выглядит вполне реальной перспективой", — заявил владелец одной машиностроительной компании, решивший остаться анонимным. Предприниматель считает, что если поставки топлива из России прекратятся, его "вековой бизнес развалится".

Бизнесмен заявил, что чувствует себя уязвимым из-за большой зависимости не только от газа, но и от таких металлов, как никель и алюминий, большая часть которых закупается в России.

Проблемы могут возникнуть и у таких отраслевых гигантов, как Thyssenkrupp, BASF и Bayer. Промышленники предупреждают, что последствия отказа от российского газа будут "ощущаться в каждом продукте": от стройматериалов, до лекарств от рака.

"Цепную реакцию трудно предсказать, но, вероятно, она будет значительной", — пишет издание.

Федеральное сетевое агентство Германии пошло на крайние меры и начало рассылать немецким предприятиям анкету с просьбой изложить свои индивидуальные аргументы в пользу права на газ. Жителей ФРГ уже попросили сократить личное потребление энергии, чтобы "навредить Кремлю".

"Некоторые предсказывают безобразную битву за то, кто больше всего заслуживает энергии", — пишет "МК".