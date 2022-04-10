РИМ, 10 апр — ПРАЙМ. Премьер-министр Италии Марио Драги в сопровождении министра иностранных дел Луиджи Ди Майо в понедельник посетит Алжир для подписания соглашения относительно новых поставок природного газа из этой страны на Апеннины, сообщил в воскресенье сам глава итальянского МИД. Киев намерен отказаться от закупок газа в ЕС

"Завтра утром вместе с президентом Драги я буду в Алжире для подписания важного соглашения относительно газа, которое позволит нам ответить на возможный российский шантаж по газу", — заявил Ди Майо журналистам в ходе публичного мероприятия в южном городе Маддалони.

"К сожалению, мы опаздываем, поскольку нам, как стране, нужно было диверсифицировать (поставки газа) намного раньше, но у нас много партнеров и друзей по всему миру", — приводит словам министра информационное агентство Аskanews.

Ди Майо также напомнил, что за последние полтора месяца он посетил Алжир, Катар, Конго, Мозамбик, Анголу и Азербайджан, отметив, что "все эти страны выразили готовность увеличить поставки энергоносителей в Италию". По словам главы МИД, это сделает страну "более независимой от энергетического шантажа". Германия готовится к "концу света" из-за отказа от российского газа

В прошлое воскресенье глава ведущей нефтегазовой группы Италии Eni Клаудио Дескалци провел в Алжире встречи с премьер-министром Айманом Бенабдеррахманом и министром энергетики Мухаммедом Аркабом, в ходе которых рассматривалась возможность увеличения поставок газа на Апеннины. Затем Дескалци обсудил эту проблематику с гендиректором алжирской государственной нефтегазовой компании Sonatrach Тауфиком Хаккаром. Речь шла об увеличении поставок газа в Италию по Транссредиземноморскому газопроводу.

Алжир входит в десятку крупнейших мировых производителей газа. Национальная компания Sonatrach занимается добычей, переработкой, транспортировкой и продажей углеводородов и является крупнейшей не только в Алжире, но и во всей Африке.