США намерены "отлучить" Европу от российских энергоносителей
Салливан назвал приоритетом США работу над независимостью Европы от российских энергоносителей
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ВАШИНГТОН, 10 апр — ПРАЙМ. Вашингтон считает своим приоритетом работу над достижением независимости Европы от российских энергоносителей, заявил помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан в эфире CNN.
По его словам, Штаты продолжают наращивать поставки газа в Европу.
"Мы работаем сверхурочно, чтобы отлучить Европу от российских энергоносителей", — заявил Салливан.
Он отметил, что президент США Джо Байден ежедневно обсуждает с европейскими лидерами возможности ухода от поставок российских нефти и газа.