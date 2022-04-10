ВАШИНГТОН, 10 апр — ПРАЙМ. Вашингтон считает своим приоритетом работу над достижением независимости Европы от российских энергоносителей, заявил помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан в эфире CNN. Германия готовится к "концу света" из-за отказа от российского газа

По его словам, Штаты продолжают наращивать поставки газа в Европу.

"Мы работаем сверхурочно, чтобы отлучить Европу от российских энергоносителей", — заявил Салливан.

Он отметил, что президент США Джо Байден ежедневно обсуждает с европейскими лидерами возможности ухода от поставок российских нефти и газа.

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