МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил австрийскому канцлеру Карлу Нехаммеру расширить сотрудничество для транспортировки каспийского и средиземного газа в Европу через Турцию. Об этом сообщает канцелярия турецкого лидера.

В воскресенье Эрдоган провел телефонный разговор с премьер-министром Австрии Карлом Нехаммером. Ранее канцлер сообщил, что в понедельник намерен встретиться в Москве с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения обстановки на Украине из-за российской военной операции.

"В ходе встречи обсуждались шаги по улучшению турецко-австрийских отношений и региональные вопросы… В ходе встречи президент Эрдоган выразил удовлетворение недавними контактами на высоком уровне между Турцией и Австрией. Президент Эрдоган заявил, что Анкара продолжает делать все возможное для установления мира между Россией и Украиной", — говорится в сообщении.

"Президент Эрдоган заявил, что энергетические ресурсы в Каспийском бассейне и Восточном Средиземноморье могут транспортироваться в Европу через Турцию. Обратив внимание на стратегический характер вопроса, турецкий президент также отметил, что на этом этапе они могут расширить свое сотрудничество с Австрией, важным распределительным центром Европы в области природного газа", — говорится в сообщении.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.