МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Ряд европейских стран опасаются потерять доступ к российским энергоресурсам, однако сейчас явно этого не показывают. Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine со ссылкой на дипломатические круги ЕС. В Латвии назрела критическая ситуация из-за санкций против России

"Ряд государств, в числе которых Франция, Бельгия и Испания, буквально спрятались за Германией", — отмечает издание.

По мнению автора, сам Берлин "тормозит" ужесточение санкций во всем Евросоюзе, так как по-прежнему остается зависим от российских источников энергии — в частности, угля. Один из собеседников журналистов напомнил, что страны Евросоюза все пристальней следят за тем, чтобы антироссийские санкции не ударили по их собственной экономике.

Запрет на покупку российского газа рассматривается как один из способов ужесточения санкций против России после начала специальной военной операции на Украине. Ранее в этом контексте обсуждался недавно построенный трубопровод "Северный поток-2", который многие европейские политики воспринимали якобы как политический проект.

В то же время власти большинства стран — импортеров топлива из России признают, что оперативно найти альтернативные источники поставок практически невозможно. Так, австрийский министр энергетики Леоноре Гевесслер отмечала, что Австрия пока слишком зависит от России, а немецкий министр финансов Кристиан Линднер заявил, что страны Евросоюза от российского газа отказаться сейчас не могут.

Напомним, что после усиления санкционного давления Россия перевела оплату поставок природного газа в недружественные государства на рубли. Газпромбанк будет открывать специальные валютные и рублевые счета для расчетов иностранных покупателей. Они смогут переводить на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку голубого топлива, банк будет продавать ее на Мосбирже, после чего будут осуществляться расчеты с поставщиком.