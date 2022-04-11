МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Итальянская нефтегазовая группа Eni и алжирская государственная компания Sonatrach заключили соглашение об увеличении поставок газа на Апеннины. Об этом заявил премьер-министр Италии Марио Драги. Боррель рассказал о решении по санкциям против нефти и газа России

"Наши правительства подписали соглашение о намерениях в сфере энергетики. Также Eni и Sonatrach заключили соглашение для увеличения поставок газа в Италию", — заявил он в Алжире после переговоров с представителями руководства.

Также премьер, выступление которого показали в Youtube на официальном канале правительственного Дворца Киджи, заявил, что Италия "готова работать с Алжиром для развития возобновляемой энергии и "зеленого" водорода", а также "ускорения экологического перехода" и создания новых рабочих мест.

Драги напомнил, что после начала российской спецоперации на Украине поставил задачу снизить зависимость Италии от российского газа.

"Нынешние соглашения являются значимым ответом для этой стратегической цели, и за ними последуют другие", — сказал Драги, отметив, что президент Алжира Абдельмаджид Теббун посетит Италию в конце мая, а в середине июля пройдет встреча министров обеих стран.

Накануне визита итальянская газета La Stampa сообщила, что Италия намерена увеличить экспорт газа из Алжира в общей сложности на 9 миллиардов кубометров. В настоящий момент объем поставок по Транссредиземноморскому газопроводу на Апеннины составляет порядка 10 миллиардов кубометров.

Напомним, что Алжир входит в десятку крупнейших мировых производителей газа. Национальная компания Sonatrach занимается добычей, переработкой, транспортировкой и продажей углеводородов и является крупнейшей не только в Алжире, но и во всей Африке.