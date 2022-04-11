МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Жители Молдавии не останутся без газа, даже если "Газпром" решит с 1 мая прекратить поставки топлива в республику из-за непроведенного в срок аудита долга "Молдовагаза". Так считает вице-премьер, министр инфраструктуры страны Андрей Спыну.

Власти страны в октябре договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. Спыну сообщил, что тендер на проведение аудита провалился, в том числе из-за событий на Украине, поскольку представители многих компаний отказались приезжать. Он допустил, что это может привести к прекращению поставок газа с 1 мая, однако правительство уже запросило "Газпром" об отсрочке.

"Есть риск, что с 1 мая "Газпром" прекратит поставки газа, но риска, что граждане и экономические агенты останутся без газа нет, поскольку у нас есть альтернатива. В апреле мы платим 1160 долларов за 1 тысячу кубометров, сегодня цена на рынке была примерно 1200 долларов (без учета транспортировки)", — заявил Спыну в эфире телеканала Pro TV.

По его словам, весь мир сейчас живет в условиях неопределенности из-за ситуации на Украине, которая влияет на мировой энергетический рынок, поэтому власти Молдавии не могут прогнозировать перспективы, но готовятся к любым сценариям.

Спыну также рассказал о том, что "Газпром" не сможет поставлять газ в Приднестровье, если будет расторгнут контракт с "Молдовагазом".

Глава Приднестровья Вадим Красносельский говорил в ноябре прошлого года, что власти непризнанной Приднестровской молдавской республики обратились к премьеру Молдавии Наталье Гаврилице с просьбой выдать лицензию на формирование прямых отношений Тирасполя с российским "Газпромом". Соответствующее заявление от компании "Тираспольтрансгаз" поступило на рассмотрение Национального агентства по регулированию энергетики. В НАРЭ отметили, что не могут выдать лицензию газотранспортной компании.

"На данном этапе Россия не может поставлять газ в Приднестровье без "Молдовагаза", если будет разорван контракт, то не будет возможности поставлять газ в ПМР. Насколько я знаю, вопрос выдачи лицензии "Тираспольтрансгазу" даже не обсуждался", — заявил Спыну в эфире телеканала Pro TV.

Он подтвердил, что риск расторжения контракта с 1 мая существует, поскольку власти республики не успеют провести аудит задолженности "Молдовагаза" перед "Газпромом", хотя и взяли на себя подобное обязательство.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

"Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на 5 лет, начиная с 1 ноября. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100-процентной оплаты текущих платежей.