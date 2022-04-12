МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Закупочная цена газа для Молдавии в апреле вырастет до 1193 доллара за тысячу кубометров, заявил глава "Молдовагаза" Вадим Чебан. В марте цена составляла 547 долларов за тысячу кубов.

Вице-премьер Молдавии, министр инфраструктуры Андрей Спыну в конце марта говорил, что "Молдовагаз" в апреле закупит у "Газпрома" в два раза меньше газа, чем в марте, а летом начнет формировать запасы на зиму.

"Апрельская закупочная цена на природный газ, с учетом его теплотворной способности, составит для АО "Молдовагаз" 1193 доллара США за тысячу кубометров", — написал Чебан в Telegram-канале.

Он пояснил, что к такому росту привело несколько причин. Во-первых, в апреле изменится формула расчета цены. С апреля по сентябрь стоимость газа складывается из 70% от среднемесячной цены на газ за предыдущий месяц (TTF front month) и 30% от цены нефтяной корзины. Цены на нефть из-за событий на Украине выросли на 15-20%.

Во-вторых, ситуация на Украине повлияла и на газовый сектор: в начале марта цены на газ в Европе обновили исторические максимумы. Исторический ценовой рекорд на TTF — ключевом газовом хабе Европы — был установлен на уровне 3892 долларов за тысячу кубометров на торгах 7 марта. С тех пор цены существенно снизились, но недостаточно, чтобы компенсировать аномальный рост в начале месяца.

"Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября прошлого года после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на 5 лет, начиная с 1 ноября. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100-процентной оплаты текущих платежей.

В ноябре у республики возникли проблемы с перечислением выплат вовремя, понадобилась отсрочка. В январе "Молдовагаз" вновь столкнулся с трудностями при погашении платежа "Газпрому", парламент ввел режим ЧП на 60 дней. Представитель "Газпрома" Сергей Куприянов выразил опасения, что в будущем может повториться кризис неплатежей.