МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Сократить импорт газа из России настолько быстро, насколько хотелось бы некоторым, не получится. Об этом рассказал на брифинге в Варшаве президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер.

Он заявил, что, "конечно, сюда же относится и попытка, которую делают все европейские государства, в том числе и мы, — как мы можем как можно скорее сократить поставки газа и нефти, с нефтью это будет быстрее… Мы сокращаем также газ, если сравнить второе полугодие 2021 года, где мы импортировали около 60% газа из России, то в первом квартале 2022 года это 40%". Президент отметил, что "это все еще слишком много", однако призвал понять, что дискуссия не проходит мимо них, и они ищут возможности сократить эту зависимость.

"Однако, с точки зрения нашей структуры экономики, в которую входит сильная химическая промышленность, это не пойдет так быстро, как сейчас желали бы некоторые", — объяснил Штайнмайер.

Он подчеркнул, что ущерб от санкций должен нести тот, против кого направлены ограничения.

Европа не должна "нанести себе больший ущерб, чем тот, который предполагается нанести России", добавил он.

После начала российской военной операции на Украине в феврале власти Германии заявили о намерении в обозримом будущем сократить зависимость от поставок российских энергоносителей. В ФРГ рассчитывают до конца текущего года отказаться от импорта угля и нефти из России, предварительно говорится о том, что завершить зависимость от газа можно будет к середине 2024 года. В начале года ФРГ получала почти 55 процентов импорта природного газа из России, в настоящее время эта доля сокращена до 40 процентов. Альтернативой российскому газу, с точки зрения официального Берлина, может стать СПГ из Катара, США, других стран.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.