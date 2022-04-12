МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Расходы Евросоюза на импорт газа в 2021 году оказались более чем в три раза выше, чем в 2020 году – предположительно 121 миллиард евро против 37 миллиардов евро. Об этом говорится в отчете Еврокомиссии по европейским рынкам газа за четвертый квартал прошлого года.

"ЕС потратил предположительно 121 миллиард евро на импорт газа в 2021 году против 37 миллиардов евро в 2020 году, в основном из-за более высоких цен и объемов импорта", — упоминается в отчете.

Чистый импорт газа в страны Евросоюза составил 86,5 миллиарда кубометров в четвертом квартале прошлого года, а в целом за 2021 год он был на уровне 337,5 миллиарда кубометров против 326,7 миллиарда кубометров в 2020 году, рост показателя составил 3%, говорится в документе.