МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Расходы Евросоюза на импорт газа в 2021 году оказались более чем в три раза выше, чем в 2020 году – предположительно 121 миллиард евро против 37 миллиардов евро. Об этом говорится в отчете Еврокомиссии по европейским рынкам газа за четвертый квартал прошлого года.
"ЕС потратил предположительно 121 миллиард евро на импорт газа в 2021 году против 37 миллиардов евро в 2020 году, в основном из-за более высоких цен и объемов импорта", — упоминается в отчете.
Чистый импорт газа в страны Евросоюза составил 86,5 миллиарда кубометров в четвертом квартале прошлого года, а в целом за 2021 год он был на уровне 337,5 миллиарда кубометров против 326,7 миллиарда кубометров в 2020 году, рост показателя составил 3%, говорится в документе.
https://1prime.ru/gas/20220412/836651181.html
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