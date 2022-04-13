МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Конструктивно настроенные страны изучают возможность оплаты в рублях, рассказал в беседе с "Известиями" министр энергетики России Николай Шульгинов. Глава Минэнерго допустил значительное повышение цен на нефть

Он подчеркнул, что оплата в рублях никак не увеличивает затраты покупателей, и при этом другие игроки на нефтяном рынке в настоящий момент не способны обеспечить замену российскому газу "ни по объемам, ни по наличию соответствующей инфраструктуры".

"Мы наблюдаем реальные переговоры с компаниями, со странами, которые рассматривают такую возможность (расчета в рублях — прим. ред.)", — поделился глава Минэнерго.

Что касается отказа Соединенных Штатов от импорта нефти и газа из России, а также заявлений Евросоюза о желании последовать их примеру, то, как отметил Шульгинов, в действительности от российских энергоресурсов пока еще никто не отказался.

"Нивелировать потери можно только поиском новых альтернативных маршрутов и новых рынков, чем мы сегодня вместе с компаниями и занимаемся", — сказал министр.