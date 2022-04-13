МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Возможное прекращение поставок российского природного газа в результате ситуации на Украине может оказать значительное влияние на производство бумаги в Германии. Об этом заявил агентству dpa гендиректор отраслевой ассоциации Die Papierindustrie Александр фон Райбниц. Политолог назвал "мрачные симптомы" гибели американского "миропорядка"

"Газовое эмбарго фактически означало бы остановку производства бумажной промышленности по всей стране", — предупредил он, добавив, что такое развитие затронуло бы производство упаковки продуктов питания и лекарств, а также гигиенической бумаги для медицины, ухода и для дома, фильтров, бумаги для печатной продукции.

В Германии в настоящее время наблюдается рост спроса на бумажную упаковку в связи с новыми экологическими целями властей, которые предусматривают, в частности, отказ от пластика. Заводы нарастили мощности, в 2021 году произведено более 23 миллионов тонн продукции. Ввоз макулатуры достиг рекордной величины; ни одна страна не импортирует больше макулатуры, чем Германия. По данным отрасли, каждая третья тонна макулатуры в Европе перерабатывается в Германии.

Природный газ с долей 55% является самым важным топливом в отрасли. Только 15% из 26 необходимых ежегодно тераватт-часов, вырабатываемых за счет природного газа, могут быть заменены другими источниками энергии к следующей зиме, считает гендиректор ассоциации Die Papierindustrie.