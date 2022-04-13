В Германии испугались катастрофических последствий газового эмбарго
МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Возможное прекращение поставок российского природного газа в результате ситуации на Украине может оказать значительное влияние на производство бумаги в Германии. Об этом заявил агентству dpa гендиректор отраслевой ассоциации Die Papierindustrie Александр фон Райбниц.
"Газовое эмбарго фактически означало бы остановку производства бумажной промышленности по всей стране", — предупредил он, добавив, что такое развитие затронуло бы производство упаковки продуктов питания и лекарств, а также гигиенической бумаги для медицины, ухода и для дома, фильтров, бумаги для печатной продукции.
В Германии в настоящее время наблюдается рост спроса на бумажную упаковку в связи с новыми экологическими целями властей, которые предусматривают, в частности, отказ от пластика. Заводы нарастили мощности, в 2021 году произведено более 23 миллионов тонн продукции. Ввоз макулатуры достиг рекордной величины; ни одна страна не импортирует больше макулатуры, чем Германия. По данным отрасли, каждая третья тонна макулатуры в Европе перерабатывается в Германии.
Природный газ с долей 55% является самым важным топливом в отрасли. Только 15% из 26 необходимых ежегодно тераватт-часов, вырабатываемых за счет природного газа, могут быть заменены другими источниками энергии к следующей зиме, считает гендиректор ассоциации Die Papierindustrie.
https://1prime.ru/gas/20220413/836655708.html