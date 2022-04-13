МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Германия потеряет 220 миллиардов евро (240 миллиардов долларов) при немедленном прекращении поставок энергоносителей, в том числе природного газа, из России. Эмбарго на импорт приведет к резкому замедлению темпов развития экономики ФРГ. Об этом сообщает Bloomberg с отсылкой к прогнозу, подготовленному для Министерства экономики Германии. Иностранные онлайн-магазины блокируют платежи россиян по картам UnionPay

При отказе от российских энергоресурсов убыток крупнейшей экономики Европы будет равен 6,5% годовых объемов производства ФРГ. Аналитики также предрекли ослабление немецкой экономики, сравнив текущие и предыдущие прогнозы. Они предсказывают экономический рост на 2,7 процента в 2022 году и на 3,1% в 2023 году по сравнению с предыдущими прогнозами роста на 4,8% и 1,9% соответственно. Инфляция в 2022 году достигнет самого высокого уровня за 40 лет — в среднем 6,1%.

Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер заявил, что Германия столкнется с трудностями на пути к наиболее быстрому отказу от российского газа. Стране понадобятся новые цепочки поставок и торговые отношения с другими странами, чтобы сократить одностороннюю зависимость от импорта энергии из России.

ФРГ столкнулась с серьезными проблемами из-за роста цен на энергоносители и нарушенных цепочках поставок на фоне спецоперации на Украине. Инфляция в Германии по итогам марта в годовом выражении ускорилась до 7,3% с 5,1% месяцем ранее. Лидеры немецкой промышленности предупредили о потенциально полной остановке немецкой экономики при прекращении поставок топлива из России.