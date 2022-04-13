КАИР, 13 апр — ПРАЙМ. Итальянская Eni и египетский государственный газовый холдинг EGAS подписали соглашение об увеличении добычи египетского газа и поставок его европейским потребителям. "Турецкая смесь". Как Россия будет продавать нефть в обход санкций

Согласно сообщению министерства нефти и природных ресурсов Египта, на церемонии подписания рамочного соглашения, которое прошло в среду в Каире, присутствовал премьер-министр Египта Мустафа Мадбули.

"Соглашение направлено на достижение оптимальной эксплуатации египетских запасов газа за счет максимального увеличения совместной добычи", — говорится в сообщении миннефти.

Договоренности, отмечает ведомство, предусматривают также активизацию Eni поисково-разведочных работ как в "пределах уже существующих концессионных участков, так и на недавно приобретенных ею территориях".

"Рамочное соглашение дает возможность обеспечить экспорт партий СПГ с завода сжижения природного газа в Дамиетте в Италию или Европу", — приводится в релизе министерства.

Египет в последнее время наращивает добычу "голубого топлива". В прошлом году страна объявила о выходе на полное соцобеспечение газом. Кроме того, Каир неоднократно говорил о намерении стать региональным энергетическим хабом. В середине января 2020 года страны Восточного Средиземноморья парафировали первый официальный договор о создании газового форума. Этот договор будет направлен в Европейский союз, чтобы подтвердить его соответствие европейскому праву.

Итальянская нефтегазовая компания Eni образована в 1953 году. Компания работает в 83 странах мира и входит в топ-15 крупнейших промышленных мировых компаний. Компания присутствует в Египте с 1954 года, где добывает около 380 тысяч баррелей нефтяного эквивалента в день.