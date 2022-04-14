МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Еврокомиссия (ЕК) проанализировала указ президента РФ Владимира Путина об оплате газа из России в рублях и предупредила страны-члены ЕС, что он нарушает санкции Евросоюза, введенные после начала спецоперации на Украине, передает агентство Блумберг со ссылкой на источник. Экономист рассказал о стратегии Запада в отношении России

Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов, евро и ряда других валют. Затем президент подписал соответствующий указ и сообщил, что РФ будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам недружественными странами, если они не будут платить в рублях с 1 апреля.

По данным агентства, ЕК представила странам-членам предварительный юридический анализ документа. Согласно этому анализу, указ Путина создает "новые правовые обстоятельства": Россия будет контролировать транзакции и сможет регулировать обменный курс в свою пользу. Механизм, представленный в документе, будет нарушать "ограничительные меры" ЕС по отношению к правительству РФ и ЦБ, считают в ЕК.

Западные страны ввели многочисленные санкции в ответ на спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.