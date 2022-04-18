МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Часть европейских покупателей сырья у "Газпрома" уже на этой неделе должны будут решить, согласны ли оплачивать газ в рублях, как этого требуют власти РФ, или нет.

В самой Европе единой позиции на этот счет нет, пишет "Коммерсант". В России призвали не закрывать въезд для фур из Европы

Еврокомиссия и ряд стран региона считают, что этот шаг будет нарушать санкции против России. Другие члены ЕС с этим не согласны.

По мнению издания, пока наиболее вероятным выглядит сценарий, при котором если не все, то некоторые клиенты "Газпрома" откажутся покупать в рублях. Это приведет к остановке поставок по этим контрактам в начале мая 2022 года.

15 апреля наступил срок аванса за апрельские поставки по ряду контрактов в Европе, и компании будут обязаны провести платеж в рублях, как того требуют российские власти.

Обычно после наступления срока платежа за очередную поставку по долгосрочному контракту продавец газа выставляет счет в течение пяти дней. У покупателя после этого есть неделя, чтобы этот счет оплатить.

Если оплата не прошла, у покупателя есть еще дополнительно пять-семь дней (grace period), чтобы ее провести.

Если и этого не происходит, то продавец может на основании неоплаты остановить поставки газа по долгосрочному контракту. В частности, в 2014 году "Газпром" так останавливал поставки прекратившему платежи "Нафтогазу Украины".

Таким образом, если какой-либо европейский покупатель газа не оплатит аванс в середине апреля, отключение поставок может произойти к началу мая. Однако будет ли этот механизм применяться сейчас, неясно, пишет издание.

Согласно указу Владимира Путина от 31 марта, обязанность следить за оплатой газа в рублях возложена на Федеральную таможенную службу (ФТС). Именно она, а не "Газпром", должна остановить поставки, если те не будут оплачены в соответствии с новыми правилами.

В случае, если это случится, "Газпром" может объявить форс-мажор по контракту, так как не сумеет выполнить обязательство по поставке из-за решения кабмина РФ.