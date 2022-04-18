МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Зависимость мало- и среднетоннажного производства сжиженного природного газа в России от импорта подсанкционного оборудования и технологий сегодня не является критичной, в отличие от крупных производств, рассказал РИА Новости эксперт Института развития технологий ТЭК (ИРТТЭК) Кирилл Родионов. Минэнерго США прогнозирует существенный рост экспорта СПГ из страны

Страны Запада в ответ на спецоперацию России на Украине ввели ряд антироссийских санкций. В частности, Евросоюз запретил поставку РФ оборудования для нефтепереработки и производства СПГ. Эксперты считают, что из-за этих ограничений российскому нефтегазу придется сдвинуть вправо сроки модернизации НПЗ, а также реализации крупнотоннажных СПГ-проектов.

"На сегодняшний день в российской нефтегазовой отрасли есть два сегмента, в которых зависимость от импорта не является критичной. Первый сегмент – это производство катализаторов… Вторым сегментом является оборудование для мало-и среднетоннажного производства СПГ", — сказал Родионов.

Он отметил, что, в частности, такие проекты "Новатэка", как "Криогаз-Высоцк" (мощностью 660 тысяч тонн в год), четвертая линия "Ямала СПГ" (950 тысяч тонн в год) и СПГ-завод в Магнитогорске (40 тысяч тонн) реализовывались в основном на российском оборудовании. Что касается катализаторов, то, по данным Минэнерго, на которые ссылается эксперт, в период с 2014 по 2020 год доля российской продукции в потреблении катализаторов для нефтепереработки выросла с 31,8% до 69,5%, а в потреблении катализаторов для нефтехимии – с 34,2% до 73,4%.

Мало- и среднетоннажный СПГ сегодня важен для развития внутреннего рынка газомоторного топлива, а также реализации планов по газификации удаленных от единой системы газоснабжения регионов РФ. Эксперты видят большой потенциал в допуске таких проектов к экспорту газа, что обеспечит дополнительные доходы, а также даст импульс развитию отрасли.

Как говорил глава "Новатэка" Леонид Михельсон, уровень локализации на заводе в Высоцке, запущенном в апреле 2019 года, составил 65-70%. Тогда же он заявлял о планах построить вторую очередь, где считал реальным достичь доли локализации в 90-95%. Эти планы пока так и не были реализованы. Доля отечественного оборудования на мини-заводе СПГ в Магнитогорске, запущенном в 2020 году, составила 95%, также сообщала компания.

Что касается четвертой линии "Ямала СПГ", она была построена в 2021 году по собственной технологии "Новатэка" — "Арктический каскад". Анонсируя этот проект, Михельсон говорил, что оборудование в нем будет практически полностью отечественным. Однако в процессе пусконаладки он сам же выражал недовольство изготовленным российским оборудованием, которое еще нужно "доводить до ума".