МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Белоруссия и Россия зафиксировали цену на газ в рублях до конца года. Об этом рассказал журналистам во вторник белорусский вице-премьер Юрий Назаров. Лавров: Россия ничего не теряет от решения продавать газ за рубли

"От курса доллара цена газа с апреля для нас абсолютно не зависит. У нас подписано соглашение между Минэнерго и ПАО "Газпром" о формировании цены. У нас внесены изменения в два межправсоглашения в части механизма ценообразования. Мы ушли от доллара полностью. Сегодня цена за газ, за тысячу кубометров газа на границе Республики Белоруссия, установлена твердая до конца года", — сказал вице-премьер.

Назаров также сообщил, что в дальнейшем будет отработан механизм формирования цены на 2023 год и последующие годы.

"Дальше мы работаем в рамках Союзного государства. У нас задача стоит в рамках "дорожных карт", которые мы подписали в конце прошлого года, в первом полугодии отработать механизм формирования цены (на газ – ред.) в рамках Союзного государства на 2023-й и последующие годы… Сегодня… у нас комфортные условия, понятные и прозрачные", — подытожил он.