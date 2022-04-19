МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Франция способна уже в этом году полностью отказаться от импорта российского трубопроводного газа, в отличие от большинства стран Евросоюза. Об этом рассказал РИА Новости заместитель главного директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Белогорьев. В Британии призвали власти предотвратить "кризис топливной нищеты"

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна не нуждается в российском газе, однако Европа зависит от него. По его словам, Париж работает над тем, чтобы закупать газ у других стран.

"Российский трубопроводный газ обеспечивает около 30% импорта газа во Франции (собственной добычи в стране практически нет, не считая пока еще скромного по объему производства биометана). В среднем, поставки "Газпрома" составляют около 13-14 миллиардов кубометров в год. Но Франция – среди немногих стран ЕС, которые действительно теоретически могут полностью отказаться от российского трубопроводного газа уже в этом году", — рассказал Белогорьев.

Эксперт поясняет, что у Франции есть существенное "конкурентное" преимущество: в 2021 году она обладала вторым по величине в ЕС объемом свободных регазификационных мощностей для СПГ после Испании (16,8 миллиарда кубометров). У Германии, к примеру, своих СПГ-терминалов нет вообще. А непосредственно прием СПГ с учетом реэкспорта составил 18 миллиардов кубов, что способно покрыть более 41% внутреннего потребления газа.

"В этом году следует ожидать как увеличения приема и импорта СПГ, так и снижения потребления газа (прежде всего, под влиянием крайне высоких цен), так что доля СПГ существенно возрастет. Кроме того, Франция обеспечена крупными и устойчивыми объемами трубопроводных поставок газа из Норвегии (17 миллиардов кубов в 2021 году) и может рассчитывать на прямые перетоки газа из Великобритании и Испании", — добавляет Белогорьев.

Также, около 4 миллиардов кубов в год поставок газа во Францию поступает из Нидерландов. Однако здесь стоит учитывать, что добыча в самих Нидерландах продолжает сокращаться.

"В целом, если Франции удастся сократить потребление газа с 44 до порядка 38-39 миллиардов кубов в год, что выглядит вполне реалистичным, так как спрос в 2014 году был даже ниже, то она может отказаться от российского трубопроводного газа в этом году, не увеличивая даже существенно прием СПГ. Но этот опыт не применим к большинству других стран ЕС, особенно расположенным в Центральной и Восточной Европе", — заключает он.