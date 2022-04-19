МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Стоимость фьючерсов на газ в Европе во вторник после снижения до 950 долларов за тысячу кубометров к закрытию торгов превысила 1030 долларов, следует из данных лондонской биржи ICE. Всемирный банк понизил прогноз по мировому экономическому росту

Стоимость ближайших, майских, фьючерсов по индексу крупнейшего европейского хаба TTF на открытии торгов составила 949,2 доллара (на 11,1% ниже расчетной цены понедельника — 1067,8 доллара), что стало минимальным показателем вторника. Затем котировки отыграли падение и слабо менялись в течение торговой сессии. На закрытии фьючерсы подешевели на 3,2% к расчетной цене понедельника, до 1034 долларов.

Цены на газ в Европе во вторник опустились ниже 950 долларов за тысячу кубометров впервые с 23 февраля. Портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин, комментируя РИА Новости такое резкое снижение стоимости фьючерсов на старте торгов, отмечал, что волатильность в 10% для цен на газ — "в пределах нормы".

Цены на газ резко выросли в конце зимы-начале весны — после того, как президент Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. В начале марта стоимость газа из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляла исторические максимумы, после чего к середине месяца снизилась более чем втрое. Ценовой рекорд в 3892 доллара за тысячу кубометров был достигнут 7 марта.

Однако ощутимый рост газовых котировок в Европе начался еще прошлой весной, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября — уже 1000 долларов.

Эксперты связывали такой рост цен с несколькими факторами: высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, ограниченным предложением со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ после продолжительной холодной зимы и жаркого лета. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.