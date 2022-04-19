Цены на газ в Европе во вторник после снижения до $950 закрылись выше $1030
МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Стоимость фьючерсов на газ в Европе во вторник после снижения до 950 долларов за тысячу кубометров к закрытию торгов превысила 1030 долларов, следует из данных лондонской биржи ICE.
Стоимость ближайших, майских, фьючерсов по индексу крупнейшего европейского хаба TTF на открытии торгов составила 949,2 доллара (на 11,1% ниже расчетной цены понедельника — 1067,8 доллара), что стало минимальным показателем вторника. Затем котировки отыграли падение и слабо менялись в течение торговой сессии. На закрытии фьючерсы подешевели на 3,2% к расчетной цене понедельника, до 1034 долларов.
Цены на газ в Европе во вторник опустились ниже 950 долларов за тысячу кубометров впервые с 23 февраля. Портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин, комментируя РИА Новости такое резкое снижение стоимости фьючерсов на старте торгов, отмечал, что волатильность в 10% для цен на газ — "в пределах нормы".
Цены на газ резко выросли в конце зимы-начале весны — после того, как президент Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. В начале марта стоимость газа из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляла исторические максимумы, после чего к середине месяца снизилась более чем втрое. Ценовой рекорд в 3892 доллара за тысячу кубометров был достигнут 7 марта.
Однако ощутимый рост газовых котировок в Европе начался еще прошлой весной, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября — уже 1000 долларов.
Эксперты связывали такой рост цен с несколькими факторами: высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, ограниченным предложением со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ после продолжительной холодной зимы и жаркого лета. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.
https://1prime.ru/gas/20220419/836704355.html