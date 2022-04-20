МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Международное агентство Bloomberg выяснило, что власти Италии намерены отказаться платить за российский газ в рублях, если Евросоюз сочтет это нарушением введенных против нашей страны санкций. ФНС описала признаки нелегальных схем с участием самозанятых

Италия откажется выполнять новые требования Москвы по оплате поставок сырья в рублях, если Евросоюз сочтет эти действия нарушением санкций против России, рассказали агентству источники, знакомые с обсуждением ситуации.

Ранее Евросоюз в ходе предварительной оценки пришел к выводу, что условия РФ по оплате газа в рублях являются нарушением экономических санкций.

Итальянское правительство ждет окончания юридических экспертиз и итоговой оценки позиции по этому вопросу Брюсселя, рассказали источники.

Ранее многие компании Европы заявили, что не намерены расплачиваться за газ рублями. В частности, итальянская компания Eni заявляла, что у нее "нет рублей" и ссылалась на контракт, в котором оплата за действующие поставки указана в евро.

По данным российского экспортера газа "Газпром", в 2020 году Италия занимала второе место среди стран Европы по объему импортируемого газа. В страну было поставлено 20,8 млрд куб. м. Больше у России в тот год купила только Германия — 45,89 млрд куб. метров.