МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Италия и Ангола в среду подписали декларацию о намерениях в сфере природного газа, направленное в том числе на увеличение экспорта на Апеннины, сообщает итальянский МИД. "Последний привет от Драги": Италия пошла по миру в поисках газа

Италию в поездке в Анголу представляют глава МИД страны Луиджи Ди Майо, министр по экологическому переходу Роберто Чинголани и глава крупнейшей нефтегазовой компании Eni Клаудио Дескальци.

"Сегодня мы достигли еще одной важной договоренности с Анголой об увеличении поставок газа. Ровно через месяц после моего первого визита в Анголу подтверждается приверженность Италии дифференциации источников энергоснабжения", — заявил Ди Майо.

Подписанное соглашение, как отмечается, служит развитию новых проектов в газовой сфере и совместных планов по "декарбонизации и энергетическому переходу Анголы".

По словам Чинголани, декларация даст импульс партнерству между Италией и Анголой в сфере "возобновляемых источников энергии, биотоплива, сжиженного природного газа". "Это не только шаг вперед в диверсификации источников газа, но и важный вклад в поддержку глобального экологического перехода", — сказал профильный министр.

В четверг итальянская делегация направится в Республику Конго: целью зарубежных поездок, в рамках которых министр Ди Майо уже побывал в Алжире, Мозамбике и Азербайджане, называется "снижение зависимости от российского газа" и обеспечение новых источников поставок природного топлива.

В ДР Конго, как сообщил накануне МИД Италии, стороны также подпишут соглашение о намерениях по укреплению сотрудничества в энергетике.

В африканском турне не принимает участия премьер-министр Италии Марио Драги, который заразился коронавирусной инфекцией. Ранее в апреле Драги посетил Алжир, где ведущие газовые компании обеих стран заключили соглашение об увеличении поставок голубого топлива на Апеннины, которые должны в итоге должны вырасти на 9 миллиардов кубометров.

В связи с западными санкциями против России Драги не раз отмечал необходимость принятия мер по снижению зависимости от РФ в области поставок энергоносителей и увеличению импорта природного газа из других стран, в частности, из Азербайджана, Алжира, Туниса и Ливии.