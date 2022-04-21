Французская компания Engie думает насчет оплаты газа в рублях
Руководитель компании Engie Кламадье: вопрос оплаты газа в рублях еще не решен
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ПАРИЖ, 21 апр — ПРАЙМ. Французский энергетический гигант Engie пока не решил вопрос о расчетах по газу в рублях, заявил руководитель компании Жан-Пьер Кламадье.
"На текущий день этот вопрос не решен. "Газпром" выразил готовность изменить условия расчетов по нашим поставкам… Ничто не обязывает нас платить в рублях. В любом случае у нас нет причин брать на себя валютный риск или нарушать баланс контракта", — заявил Кламадье газете Figaro.
По его словам, Engie может обойтись без российского газа, на который приходится 20% ее поставок.
Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов и евро. Затем президент подписал соответствующий указ и сообщил, что Россия будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам недружественными странами, если они не будут платить в рублях с 1 апреля.
https://1prime.ru/gas/20220421/836719842.html
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