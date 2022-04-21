ПАРИЖ, 21 апр — ПРАЙМ. Французский энергетический гигант Engie пока не решил вопрос о расчетах по газу в рублях, заявил руководитель компании Жан-Пьер Кламадье. В кабмине Франции оценили возможность ввода ЕС эмбарго на газ из России

"На текущий день этот вопрос не решен. "Газпром" выразил готовность изменить условия расчетов по нашим поставкам… Ничто не обязывает нас платить в рублях. В любом случае у нас нет причин брать на себя валютный риск или нарушать баланс контракта", — заявил Кламадье газете Figaro.

По его словам, Engie может обойтись без российского газа, на который приходится 20% ее поставок.

Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов и евро. Затем президент подписал соответствующий указ и сообщил, что Россия будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам недружественными странами, если они не будут платить в рублях с 1 апреля.