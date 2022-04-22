МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Управление по осуществлению финансовых санкций Великобритании (OFSI) выпустило генеральную лицензию сроком до 31 мая этого года, которая позволяет осуществлять платежи за газ Газпромбанку и его дочерним предприятиям. Британия ввела запрет на поставки ряда товаров из России

Как следует из заявления OFSI, лицензия действует с 21 апреля по 31 мая 2022 года, речь идет об оплате контрактов, заключенных до момента выпуска лицензии. Управление уточнило, что лицензия призвана "обеспечить доступность газа в Европейском союзе".

Великобритания 24 марта ввела санкции против Газпромбанка, Россельхозбанка и Альфа-банка.