Британия выпустила лицензию на оплату за газ Газпромбанку и его "дочкам"
Британия выпустила лицензию на оплату за газ Газпромбанку и его "дочкам" сроком действия до 31 мая
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МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Управление по осуществлению финансовых санкций Великобритании (OFSI) выпустило генеральную лицензию сроком до 31 мая этого года, которая позволяет осуществлять платежи за газ Газпромбанку и его дочерним предприятиям.
Как следует из заявления OFSI, лицензия действует с 21 апреля по 31 мая 2022 года, речь идет об оплате контрактов, заключенных до момента выпуска лицензии. Управление уточнило, что лицензия призвана "обеспечить доступность газа в Европейском союзе".
Великобритания 24 марта ввела санкции против Газпромбанка, Россельхозбанка и Альфа-банка.
https://1prime.ru/gas/20220422/836725514.html
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