МОСКВА, 22 пар — ПРАЙМ. Европейская комиссия (ЕК) направила письмо странам — членам Евросоюза, в нем оценивается новая система оплаты за поставки российского газа в рублях, пишет агентство Reuters. Шольц заявил о недопустимости эмбарго на газ из России

Предполагается, что платежи за газ в рублях могут быть возможны в случае, если это действие не будет нарушать санкции.

В частности в Еврокомиссии пока что не могут точно сказать, как именно это будет работать.

"Компании Европейского союза, возможно, смогут соблюдать предложенную Россией систему оплаты газа в рублях, не нарушая санкций блока против Москвы, но пока не ясно, как такая процедура будет работать", — пишет агентство.

Напомним, что в марте президент России Владимир Путин подписал указ, предписывающий покупателям из недружественных стран оплачивать российский газ в рублях. В ответ на это в начале апреля глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила: Евросоюз будет рассматривать оплату сырья из России рублями только как нарушение введенных в отношении Москвы мер.

"Однако процедура отступлений от требований степени пока не ясна", — говорится в документе.