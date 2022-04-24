ЦЮРИХ, 24 апр — ПРАЙМ. Полное эмбарго на поставки газа из России может обернуться серьезным энергокризисом в некоторых европейских странах, заявила зампредседателя Еврокомиссии (ЕК) по ценностям и транспарентности Вера Юрова в беседе с швейцарской газетой Neue Zürcher Zeitung. В Британии предложили заправлять самолеты растительным маслом

Она отметила, что ЕС в данный момент разрабатывает шестой пакет ограничительных мер в отношении РФ. "Однако, прежде чем вводить какие-либо санкции, мы должны проверить готовность стран-членов пойти на эти меры", — сказала Юрова.

По словам чиновницы, Европе необходимо в кратчайшие сроки избавиться от зависимости от энергоносителей РФ и "всерьез заняться остановкой импорта нефти и газа". Однако исходное положение Евросоюза, в частности, в газовой сфере, является "непростым", отметила она.

"Прискорбно, что мы стали настолько зависимы от России в прошлом", — заявила Юрова.

Она также добавила, что в вопросе давления на Москву ЕС мог бы сделать "еще больше".