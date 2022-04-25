МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Транзит российского газа через Украину в начале недели, как ожидается, может вырасти на 29%, свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины". Эксперт рассказал, кто в Европе не выживет без газа из России

Так, заявки на прокачку через украинские ГИС на 25 апреля составляют 68,4 миллиона кубометров. Днем ранее этот показатель находился на уровне 53 миллиона кубов. При этом максимальные контрактные обязательства "Газпрома" перед Украиной составляют 109,6 миллиона кубометров в сутки (40 миллиардов кубометров в год).

При этом мощности газопровода "Ямал-Европа" по-прежнему остаются невостребованными. Напомним, что эта балансирующая магистраль прокачивает газ из РФ в Германию через территорию Польши. Однако с 7 апреля трубопровод работает в режиме реверса, то есть газ идет со стороны Германии в Польшу.

Прокачка российского газа в Европу по "Северному потоку" остается стабильно высокой — около 170 миллионов кубометров в сутки.