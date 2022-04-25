МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Россия оставила в силе преференциальное ценообразование на "голубое топливо" для Армении, рассказал в беседе с РИА Новости глава четвертого департамента стран СНГ российсого Министерства иностранных дел Денис Гончар. Эксперт рассказал, кто в Европе не выживет без газа из России

Он уточнил, что договоренности были достигнуты в рамках саммита двух стран. По словам дипломата, Москва и Ереван подписали "солидный пакет документов" в ходе визита премьер-министра Армении Никола Пашиняна в РФ. Ряд соглашений затрагивает в том числе вопросы сотрудничества в энергетической отрасли.

"Профильные российские и армянские ведомства уже приступили к реализации достигнутых договоренностей", — уточнил Гончар.

Он добавил, что "Газпром Армения" обеспечивает большую часть (80%) потребностей Армении в газе.

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