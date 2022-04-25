2022-04-25T09:55:32+03:00

2022-04-25T09:55:32+03:00

2022-04-25T09:55:32+03:00

2022

https://1prime.ru/gas/20220425/836743603.html

Цены на газ в Европе удерживаются ниже $1100 за тысячу кубов

Газ

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

Цены на газ в Европе в первый час торгов на лондонской бирже ICE пока удерживаются ниже 1100 долларов за тысячу кубометров, следует из данных площадки ICE Futures. ПРАЙМ, 25.04.2022

энергетика, рынки, товарно-сырьевые рынки, новости, газ

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60