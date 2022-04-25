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2022
https://1prime.ru/gas/20220425/836743603.html
Цены на газ в Европе удерживаются ниже $1100 за тысячу кубов
Газ
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Цены на газ в Европе в первый час торгов на лондонской бирже ICE пока удерживаются ниже 1100 долларов за тысячу кубометров, следует из данных площадки ICE Futures. ПРАЙМ, 25.04.2022
энергетика, рынки, товарно-сырьевые рынки, новости, газ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Цены на газ в Европе в первый час торгов на лондонской бирже ICE пока удерживаются ниже 1100 долларов за тысячу кубометров, следует из данных площадки ICE Futures.