МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Транзит российского газа через Украину во вторник может снизиться на 18%, свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины". Азербайджан не собирается расплачиваться за российский газ рублями

Так, заявки на прокачку "голубого топлива" из РФ через украинские ГИС на 26 апреля составляют 56 миллионов кубометров. Это на 18% меньше показателей понедельника — 68,4 миллиона кубометров. При этом максимальные контрактные обязательства "Газпрома" перед Украиной составляют 109,6 миллиона кубометров в сутки (40 миллиардов кубометров в год).

"Газпром" подчеркивает, что продолжает поставлять газ в Европу штатно в соответствии с заявками потребителей.

При этом мощности газопровода "Ямал-Европа" по-прежнему остаются невостребованными. Напомним, что эта балансирующая магистраль прокачивает газ из РФ в Германию через территорию Польши. Однако с 7 апреля трубопровод работает в режиме реверса, то есть газ идет со стороны Германии в Польшу.

Прокачка российского газа в Европу по "Северному потоку" остается стабильно высокой — около 170 миллионов кубометров в сутки.