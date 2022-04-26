На Украине ждут снижения транзита российского газа
"Оператор ГТС" ожидает снижения транзита российского газа во вторник на 18%, до 56 миллионов кубов
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МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Транзит российского газа через Украину во вторник может снизиться на 18%, свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины".
Так, заявки на прокачку "голубого топлива" из РФ через украинские ГИС на 26 апреля составляют 56 миллионов кубометров. Это на 18% меньше показателей понедельника — 68,4 миллиона кубометров. При этом максимальные контрактные обязательства "Газпрома" перед Украиной составляют 109,6 миллиона кубометров в сутки (40 миллиардов кубометров в год).
"Газпром" подчеркивает, что продолжает поставлять газ в Европу штатно в соответствии с заявками потребителей.
При этом мощности газопровода "Ямал-Европа" по-прежнему остаются невостребованными. Напомним, что эта балансирующая магистраль прокачивает газ из РФ в Германию через территорию Польши. Однако с 7 апреля трубопровод работает в режиме реверса, то есть газ идет со стороны Германии в Польшу.
Прокачка российского газа в Европу по "Северному потоку" остается стабильно высокой — около 170 миллионов кубометров в сутки.
https://1prime.ru/gas/20220426/836752835.html
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