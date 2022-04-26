МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Цены на газ на европейском рынке остаются ниже отметки в 1050 долларов за тысячу кубических метров в начале торгового дня вторника, следует из данных лондонской биржи ICE.

Стоимость майских фьючерсов на "голубое топливо" по индексу TTF утром немного превысила 1035 долларов, а на 9.14 мск выросла до 1051 доллара, что на 1,9% выше расчетной цены понедельника (1027,1 доллара). Однако после этого котировки снизились и сейчас цены колеблются возле отметки 1045 долларов.