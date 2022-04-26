МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Экспорт сырья из России в страны Европы по-прежнему идет, однако Евросоюз и его крупнейшая экономика — Германия — готовятся к потенциальным перебоям в поставках газа или к энергетическому эмбарго в отношении Москвы. Рассматривается вопрос и прекращения поставок самой Россией, пишет OilPrice. Названа реальная цель США на Украине

Без российского газа европейский регион ждут нормирование потребления газа, рецессия и заоблачные цены на энергоносители. В свою очередь экономисты и аналитики отмечают, что цены будут даже выше недавних рекордных максимумов.

Напомним, что Евросоюз отклонил требования президента России Владимира Путина об оплате газа в рублях, но Россия не стала немедленно прекращать поставки сырья в регион после 1 апреля. Отчасти это связано с зависимостью страны от газовых доходов, отчасти с тем, что газ, поставленный после 1 апреля, должен быть оплачен до конца апреля или начала мая.

Однако Москва дала понять: газ в обмен на рубли является только началом перехода на платежи в российской валюте за экспорт российских товаров.

Если схему оплаты в рублях не отработают, то проблемы в регионе будут нарастать как снежный ком.

По мнению ЦБ Германии, немецких аналитиков и представителей промышленности, в случае остановки поставок российского газа больше всего пострадает крупнейшая экономика ЕС — ФРГ. Тогда стране грозит нормирование потребления и рецессия.

Эксперты считают, что Европа не должна недооценивать последствия рецессии в крупнейшей экономике региона: резкий рост цен на энергоносители приведет к лавинообразному эффекту, позднее в рецессии окажутся большинство экономик Европы.

Германия удовлетворяет примерно половину потребностей за счет российского газа, при этом газ используют многие отрасли промышленности, а около половины всех домохозяйств отапливаются газом.

Немецкая промышленность уже несколько недель предупреждает, что немедленный запрет российского газа приведет к значительным негативным последствиям для конкурентоспособности, бизнеса и экономики.

Если поставки российского газа немедленно остановятся, экономическое производство в Германии сократится в этом и в следующем году на $237 млрд (220 млрд евро), заявили в Кильском институте мировой экономики.