МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Остановкой поставок газа в Польшу Россия нарушает действующие договоры, написал во вторник вечером в Twitter чешский премьер Петр Фиала. "Газпром" приостанавливает поставки газа в Болгарию

"РФ решила остановить поставки газа в Польшу. Со стороны России, таким образом, происходит дальнейшее обострение ситуации и нарушение действующих договоров. Это очередное доказательство того, что мы (ЕС) должны постепенно избавиться от зависимости в российском природном сырье", — написал Фиала.

Ранее польский нефтегазовый концерн PGNiG сообщил, что получил от "Газпрома" уведомление о полной приостановке поставок газа с 27 апреля. PGNiG заявил, что отказался оплачивать поставки российского газа в рублях и считает прекращение поставок газа из России нарушением контрактных обязательств.

Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против РФ, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов и евро. Затем президент подписал соответствующий указ и сообщил, что если недружественные страны не будут платить в рублях с 1 апреля, то Россия будет считать это неисполнением обязательств по газовым контрактам.