МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Гендиректор оператора Газотранспортной системы (ГТС) Дании и председатель Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (GIE) Торбен Брабо заявил, что сценарии Еврокомиссии по замещению газа из России, возможно, более оптимистичные, чем есть на самом деле, на счету каждый миллиард кубометров. "Газпром" уведомил польскую PGNiG о полной остановке поставок газа

"Цифры, представленные Европейской комиссией в плане REPowerEU, возможно, не являются полностью верными. Если вы посмотрите на показатели российского экспорта, показатели поставок СПГ, прогнозы относительно биометана, они все достаточно оптимистичные", — отметил он в интервью порталу Euractiv.

Еврокомиссия 8 марта предложила разработать специальный план по снижению потребности в российском газе на две трети уже в этом году. Комиссия заявила, что так называемый план REPowerEU будет направлен на диверсификацию поставок газа, ускорение развертывания возобновляемых источников и замену газа в производстве тепла и электроэнергии. Вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс признал, что сократить потребность ЕС в российском газе на две трети будет "чертовски сложно", но возможно.

По мнению Брабо, ЕС не сможет закупать так много СПГ, сколько предусмотрено REPowerEU. Он считает, что целевой показатель может быть достигнут наполовину, но большее ему представляется сложной задачей.

"В США, например, нет мощностей по сжижению, необходимых, чтобы поставить дополнительные 15 миллиардов кубометров, о которых они говорят. Что касается Катара и ближневосточных производителей, их производственный объем уже продан другим потребителям", — добавил Брабо.

По его словам, ЕК рекомендовала инфраструктурным компаниям рассмотреть сценарий, при котором следующей зимой им придется обходиться без российского газа. Согласно Брабо, у каждой страны есть группы защищенных и незащищенных потребителей газа. Приоритетным является отопление жилых помещений, школ, больниц и соцслужб. Если поставки газа из РФ прекратятся сейчас, в некоторых странах могут прекратить снабжать газом производства летом, чтобы обеспечить поставки для защищенных потребителей зимой. Ряд государств также предусматривают перебои в снабжении защищенных потребителей.

Нидерланды, ФРГ и Италия анализируют возможность увеличить добычу газа в Северном и Средиземном морях. Несмотря на то что эти проекты принесут относительно немного газа, на счету каждый миллиард кубометров, заявил Брабо.

Он также призывает потреблять меньше газа. "Я снизил температуру (дома) на 12 градусов. Моя семья жаловалась, но… всем нам надо потреблять энергию более эффективно", — отметил Брабо.