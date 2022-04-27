МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Заявка на реверсную прокачку "голубого топлива" из Германии в Польшу по трубопроводу "Ямал-Европа" в среду выросла в пять раз, следует из данных немецкого оператора Gascade. "Газпром" остановил поставки газа в Болгарию и Польшу

Так, заявка на 27 апреля составила 1,232 миллиона кубометров в час. При этом еще во вторник она находилась на отметке всего 237 тысяч кубометров.

Такая динамика может объясняться неопределенностью относительно поставок российского газа в Польшу после сообщений СМИ о прекращении экспорта "Газпрома" в эту страну.

Напомним, что газопровод "Ямал-Европа" является балансирующей магистралью для поставок газа из России в Германию через территорию Польши. Однако с 7 апреля труба прокачивает топливо в режиме реверса, то есть из Германии и Польшу.

Что касается транзита газа РФ через Украину, в среду вновь ожидается снижение прокачки по этому маршруту. По данным "Оператора ГТС Украины", заявки на прокачку через украинские ГИС на 27 апреля составляют 49,84 миллиона кубометров после 55,9 миллиона днем ранее. Это в 2,2 раза меньше максимальных обязательств "Газпрома" — около 109,6 миллиона кубометров в сутки (40 миллиардов кубометров в год).