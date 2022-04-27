МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Стоимость газа на европейском рынке подскочила на 16% в начале дня, свидетельствуют данные биржи ICE. "Газпром" остановил поставки газа в Болгарию и Польшу

Цены на майские фьючерсы на "голубое топливо" по индексу TTF на открытии торгов достигли 1370 долларов за тысячу кубометров, что пока является ценовым максимумом дня. Однако позже котировки снизили темпы роста и к 9.20 мск немного превышали 1310 долларов, что на 15% выше расчетной цены вторника.

Минутами ранее "Газпром" сообщил, что полностью приостановил поставки газа в Болгарию и Польши из-за отказа стран оплатить экспорт в рублях.