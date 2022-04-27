МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Польша больше не будет покупать газ в России. Об этом сообщил уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский в эфире радиостанции RMF FM. Рейтер сообщает о резком сокращении поставок российского дизеля в Европу

"Нет. Мы не будем покупать газ от российской стороны, российских компаний. Конец", — подтвердил Наимский.

Помимо этого, он отметил, что в Польше не возникнет дефицита этого ресурса.

"Я могу обещать, что если не изменятся внешние условия, то газ будет. Если не наступит никакого катаклизма, в прогнозируемых условиях поставки газа будут обеспечены", — отметил представитель правительства.

Он также уточнил, что Польша будет обеспечена газом на счет собственной добычи, а также поставок газа с других направлений.

Ранее сообщалось, что Польша покупала в России около 9 миллиардов кубометров газа в год, что составляло немногим менее половины потребления страны.

Также Наимский рассказал о том, что Польша начинает строить плавучий терминал сжиженного природного газа (СПГ) в Гданьске.

"В Гданьске мы поставим плавучий газопорт. Мы уже к этому готовимся. Строительство будет продолжаться около четырёх лет", — сказал Наимский, добавив, что окончание строительства запланировано на 2027 год, но его хотят ускорить.

"Планируется на 2027-й, но мы хотим ускорить до 2025-го", — отметил он.

При этом уполномоченный правительства уверен, что даже без поставок из России Польша сможет из других источников получать необходимое количество газа. "Мы сможем доставить в Польшу столько газа, насколько мы будем нуждаться. И еще останется, чтобы предложить соседям", — заявил он.