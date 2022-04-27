МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Спикер Госдумы Вячеслав Володин высказался о приостановке поставок газа в Болгарию и Польшу. Немецкая Uniper допустила оплату российского газа в рублях

По его словам, депутаты поддерживают решение "Газпрома". Так нужно поступить в отношении других недружественных стран, написал Володин в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что у Болгарии и Польши была возможность оплатить газ в рублях, однако руководители стран не захотели этого сделать.

"Пусть объясняют своим гражданам, как будут выходить из положения и чьими интересами они руководствовались, принимая такое решение", — добавил он.

Ранее в среду "Газпром" сообщил, что полностью приостановил экспорт газа в Болгарию и Польшу из-за того, что страны не оплатили поставки в рублях.

Напомним, что Президент РФ Владимир Путин подписал указ о торговле газом с "недружественными странами", который подразумевает оплату за поставки топлива через рублевый счет в российском банке с 1 апреля.