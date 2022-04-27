МОСВА, 27 апр — ПРАЙМ. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис собирает совещание по энергетике после того, как "Газпром" заявил о прекращении поставок газа в Болгарию и Польшу, сообщает пресс-служба премьера. В Госдуме призвали прекратить поставки газа во все недружественные страны

Ранее в среду "Газпром" сообщил, что полностью приостановил экспорт газа в Болгарию и Польшу из-за того, что страны не оплатили поставки в рублях.

Совещание состоится в 15.30, в нем примут участие министры окружающей среды и энергетики. Они обсудят вопросы "энергетической достаточности" Греции и "более широкого воздействия", вызванного решениями Москвы.

В сообщении добавляется, что Мицотакис провел телефонные переговоры с болгарским премьером Кириллом Петковым. Мицотакис пообещал оказать помощь Болгарии в решении проблем, которые могут возникнуть в связи с действиями РФ в газовой сфере.