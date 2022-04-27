Греция испугалась решения "Газпрома" по экспорту в Польшу и Болгарию
Премьер Греции Мицотакис собирает совещание после прекращения поставок газа РФ в Польшу и Болгарию
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МОСВА, 27 апр — ПРАЙМ. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис собирает совещание по энергетике после того, как "Газпром" заявил о прекращении поставок газа в Болгарию и Польшу, сообщает пресс-служба премьера.
Ранее в среду "Газпром" сообщил, что полностью приостановил экспорт газа в Болгарию и Польшу из-за того, что страны не оплатили поставки в рублях.
Совещание состоится в 15.30, в нем примут участие министры окружающей среды и энергетики. Они обсудят вопросы "энергетической достаточности" Греции и "более широкого воздействия", вызванного решениями Москвы.
В сообщении добавляется, что Мицотакис провел телефонные переговоры с болгарским премьером Кириллом Петковым. Мицотакис пообещал оказать помощь Болгарии в решении проблем, которые могут возникнуть в связи с действиями РФ в газовой сфере.
https://1prime.ru/gas/20220427/836765375.html
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