МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Платежи за покупаемый в России газ, согласно долгосрочному контракту с "Газпромом", будут производиться Словакией в евро. Об этом сообщил премьер Эдуард Хегер.

Ранее в среду в "Газпроме" сообщили о том, что с 27 апреля они приостановили поставки газа в адрес болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях.

"Компания "Словацкая газовая промышленность" имеет долгосрочный контракт с российским "Газпромом", и платежи за приобретенный газ будут производиться в евро в соответствии с согласованными правилами и рекомендациями Европейской комиссии", — написал Хегер в Facebook* (сеть запрещена в РФ как экстремистская организация).

По мнению словацкого премьера, "ЕС должен как можно скорее избавиться от энергетической зависимости от РФ. Нынешнее произвольное и необоснованное прекращение поставок газа в Польшу доказывает, что она является абсолютно ненадежным торговым партнером".

* Соцсеть, признанная в России экстремистской