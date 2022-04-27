МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Платежи за покупаемый в России газ, согласно долгосрочному контракту с "Газпромом", будут производиться Словакией в евро. Об этом сообщил премьер Эдуард Хегер.
Ранее в среду в "Газпроме" сообщили о том, что с 27 апреля они приостановили поставки газа в адрес болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях.
"Компания "Словацкая газовая промышленность" имеет долгосрочный контракт с российским "Газпромом", и платежи за приобретенный газ будут производиться в евро в соответствии с согласованными правилами и рекомендациями Европейской комиссии", — написал Хегер в Facebook* (сеть запрещена в РФ как экстремистская организация).
По мнению словацкого премьера, "ЕС должен как можно скорее избавиться от энергетической зависимости от РФ. Нынешнее произвольное и необоснованное прекращение поставок газа в Польшу доказывает, что она является абсолютно ненадежным торговым партнером".
* Соцсеть, признанная в России экстремистской
https://1prime.ru/gas/20220427/836765612.html
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