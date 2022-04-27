МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Цены на газ в Европе после скачка до 1370 долларов за тысячу кубов замедлили темпы роста, свидетельствуют данные биржи ICE. "Газпром" остановил поставки газа в Болгарию и Польшу

В начале торговой сессии стоимость майских фьючерсов на газ по индексу TTF взлетела на 16% по отношению к расчетной цене вторника, котировки впервые с начала апреля достигли 1370 долларов, что стало ценовым максимумом торгов. Однако к 11.31 мск темпы роста замедлились до 6% и сейчас стоимость газа находится на отметке чуть выше 1200 долларов.

Ранее в среду "Газпром" сообщил, что полностью приостановил поставки газа в Болгарию и Польши из-за отказа стран оплатить экспорт в рублях.