МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Польша в этом году не имеет альтернатив для компенсации российского газа. Об этом заявил посол России в Варшаве Сергей Андреев в эфире телеканала "Россия 24".

"В обозримой перспективе этого года какой-то альтернативы для полноценной компенсации российского газа (у Варшавы) нет", — сказал Андреев.

Утром в среду "Газпром" полностью приостановил поставки газа компаниям "Булгаргаз" (Болгария) и PGNiG (Польша) в связи с отказом перейти на новую схему оплаты.