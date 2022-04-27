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2022
https://1prime.ru/gas/20220427/836766818.html
Польшу предупредили об отсутствии альтернативы российскому газу
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Польша в этом году не имеет альтернатив для компенсации российского газа. Об этом заявил посол России в Варшаве Сергей Андреев в эфире телеканала "Россия 24". "В обозримой... ПРАЙМ, 27.04.2022
энергетика, новости, газ, польша, газ, россия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Польша в этом году не имеет альтернатив для компенсации российского газа. Об этом заявил посол России в Варшаве Сергей Андреев в эфире телеканала "Россия 24".
"В обозримой перспективе этого года какой-то альтернативы для полноценной компенсации российского газа (у Варшавы) нет", — сказал Андреев.
Утром в среду "Газпром" полностью приостановил поставки газа компаниям "Булгаргаз" (Болгария) и PGNiG (Польша) в связи с отказом перейти на новую схему оплаты.