МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Десять европейских покупателей российского газа открыли счета в Газпромбанке, а четверо уже расплатились за газ рублями. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

"Четыре европейских покупателя газа уже заплатили в рублях за поставки, как того требовала Россия… Десять европейских компаний уже открыли счета в Газпромбанке", — говорится в сообщении.