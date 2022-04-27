МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Десять европейских покупателей российского газа открыли счета в Газпромбанке, а четверо уже расплатились за газ рублями. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
"Четыре европейских покупателя газа уже заплатили в рублях за поставки, как того требовала Россия… Десять европейских компаний уже открыли счета в Газпромбанке", — говорится в сообщении.
https://1prime.ru/gas/20220427/836767229.html
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