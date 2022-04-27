МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Австрия не исключает возможности открытия счета в "Газпромбанке" с конвертацией в рубли для оплаты российского газа, сообщили РИА Новости в ведомстве австрийского канцлера. Bloomberg: десять компаний из Европы готовятся платить за газ в рублях

Как говорится в сообщении, компания OMV ведет переговоры относительно условий оплаты российских поставок, но пока продолжает платить за "голубое топливо" в евро.

"В настоящее время OMV ведет переговоры, мы не можем их предвосхищать. Понятно, что решение должно в итоге соответствовать санкциям", — подчеркнули в ведомстве.

"Газпром" сообщил, что полностью приостановил экспорт газа в Болгарию и Польшу из-за того, что страны не оплатили поставки в рублях.

Федеральный канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что Вена принимает условия Москвы по новой схеме расчетов за российский газ в рублях.