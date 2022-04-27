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Вена готова открыть счет в "Газпромбанке" для оплаты российского газа
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Австрия не исключает возможности открытия счета в "Газпромбанке" с конвертацией в рубли для оплаты российского газа, сообщили РИА Новости в ведомстве австрийского канцлера. Как... ПРАЙМ, 27.04.2022
энергетика, новости, газ, австрия, omv, поставки газа, газпромбанк
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Австрия не исключает возможности открытия счета в "Газпромбанке" с конвертацией в рубли для оплаты российского газа, сообщили РИА Новости в ведомстве австрийского канцлера.
Как говорится в сообщении, компания OMV ведет переговоры относительно условий оплаты российских поставок, но пока продолжает платить за "голубое топливо" в евро.
"В настоящее время OMV ведет переговоры, мы не можем их предвосхищать. Понятно, что решение должно в итоге соответствовать санкциям", — подчеркнули в ведомстве.
"Газпром" сообщил, что полностью приостановил экспорт газа в Болгарию и Польшу из-за того, что страны не оплатили поставки в рублях.
Федеральный канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что Вена принимает условия Москвы по новой схеме расчетов за российский газ в рублях.