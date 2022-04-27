БЕРЛИН, 27 апр — ПРАЙМ. Приостановка поставок российского газа в Польшу и Болгарию не окажет негативного влияния на газоснабжение Германии, однако в свете такого решения Берлин не считает Россию "надежным" поставщиком, заявил представитель минэкономики ФРГ Роберт Зеверин. Промышленники заявили о двойном кризисе в Германии

Ранее в среду "Газпром" сообщил, что полностью приостановил экспорт газа в Болгарию и Польшу из-за того, что страны не оплатили поставки в рублях. При этом немецкая компания Uniper заявила, что находит возможной оплату российского газа в рублях и считает такую схему не противоречащей санкциям.

Заверит отметил, что Германия продолжает работу по снижению зависимости от импорта российских энергоносителей, доля РФ в общем объеме импорта ФРГ уже снизилась с 55% до 35%.

Кроме того, представитель минэкономики сообщил, что немецкие компании расплачиваются за поставки газа из России в евро. Таким образом, Берлин выполняет свои контрактные обязательства и соблюдает директивы Еврокомиссии, подчеркнул он.