Минэнерго США: Америка увеличивает экспорт СПГ на 14,16 миллиона кубометров в день
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МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Министерство энергетики США сообщило о решении администрации о дополнительном экспорте сжиженного природного газа в объеме 500 млн кубических футов (14,16 млн кубометров) в день.
"Минэнерго сегодня выпустило два долгосрочных ордера, разрешающих дополнительно 0,5 млрд кубических футов в день экспорта сжиженного природного газа", — говорится в релизе ведомства.
Экспорт будет происходить через две компании в Техасе и Луизиане, уточняет ведомство.
https://1prime.ru/gas/20220428/836774389.html
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