МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Министерство энергетики США сообщило о решении администрации о дополнительном экспорте сжиженного природного газа в объеме 500 млн кубических футов (14,16 млн кубометров) в день. Total оценила обесценивание активов из-за выхода из "Арктик СПГ 2"

"Минэнерго сегодня выпустило два долгосрочных ордера, разрешающих дополнительно 0,5 млрд кубических футов в день экспорта сжиженного природного газа", — говорится в релизе ведомства.

Экспорт будет происходить через две компании в Техасе и Луизиане, уточняет ведомство.