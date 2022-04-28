МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. "Газпром" планирует в 2022 году добыть 494,4 миллиарда кубометров газа против 514,8 миллиарда в 2021 году. Об этом рассказал сообщил зампред правления компании Виталий Маркелов. Таким образом, ожидается снижение показателя на 4%. Южная Корея направляет часть своего газа Европе

"План по добыче газа на 2022 год утвержден в объеме 494,4 миллиарда кубометров", — сказал Маркелов в интервью корпоративному журналу "Газпрома".

Он также рассказал, что по итогам 2021 года добыча газа компанией составила 514,8 миллиарда кубометров, что на 62,2 миллиарда кубометров превысило уровень 2020 года и стало лучшим показателем за последние 13 лет.

Маркелов добавил, что добыча газового конденсата составила 16,3 миллиона тонн, а нефти — 42,9 миллиона тонн.