МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Дистрибьютеры газа в Германии, Австрии, Словакии и Венгрии готовятся открыть счета в рублях в "Газпромбанке" для оплаты российского газа. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на собственные источники. Anadolu подсчитало доходы Москвы от продажи газа ЕС с начала спецоперации

Издание утверждает, что среди компаний, которые приняли решение обойти санкции против Москвы, есть два крупнейших европейских импортера: немецкая Uniper и австрийская OMV Group. Переговоры между европейскими покупателями и "Газпромом" активизировались по мере приближения сроков оплаты.

"Компания OMV заявила, что проанализировала запрос "Газпрома" о методах оплаты в свете санкций ЕС и работает над решением, соответствующим санкциям", — сообщается в материале Financial Times.

Издание отмечает, что в Брюсселе вынуждены были признать, что любой шаг со стороны ЕС по введению санкций против "Газпромбанка" способен поставить под угрозу весь существующий механизм оплаты российского газа, а это приведет к катастрофическому прекращению поставок в Евросоюз".

Напомним, что ранее "Газпром" остановил поставки топлива болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG из-за отказа платить за топливо в рублях. При этом в корпорации напомнили, что София и Варшава также участвуют в транзите газа и, если они начнут несанкционированный отбор сырья из объемов, предназначенных для третьих стран, поставки через них сократятся на эту величину.