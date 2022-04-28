FT: австрийская OMV Group готова открыть счет в рублях для оплаты газа
МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Дистрибьютеры газа в Германии, Австрии, Словакии и Венгрии готовятся открыть счета в рублях в "Газпромбанке" для оплаты российского газа. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на собственные источники.
Издание утверждает, что среди компаний, которые приняли решение обойти санкции против Москвы, есть два крупнейших европейских импортера: немецкая Uniper и австрийская OMV Group. Переговоры между европейскими покупателями и "Газпромом" активизировались по мере приближения сроков оплаты.
"Компания OMV заявила, что проанализировала запрос "Газпрома" о методах оплаты в свете санкций ЕС и работает над решением, соответствующим санкциям", — сообщается в материале Financial Times.
Издание отмечает, что в Брюсселе вынуждены были признать, что любой шаг со стороны ЕС по введению санкций против "Газпромбанка" способен поставить под угрозу весь существующий механизм оплаты российского газа, а это приведет к катастрофическому прекращению поставок в Евросоюз".
Напомним, что ранее "Газпром" остановил поставки топлива болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG из-за отказа платить за топливо в рублях. При этом в корпорации напомнили, что София и Варшава также участвуют в транзите газа и, если они начнут несанкционированный отбор сырья из объемов, предназначенных для третьих стран, поставки через них сократятся на эту величину.
https://1prime.ru/gas/20220428/836780017.html