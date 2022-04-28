МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ, Сергей Старцев. Если "Газпром" полностью прекратит поставки природного газа на Апеннины, в ближайшие полгода это не создаст проблем для Италии, тогда как в среднесрочной перспективе приведет к превращению страны в новый газовый хаб Европы. Об этом рассказал в интервью РИА Новости директор компании Consorzio concessioni Reti Gas Серджо Миотто. FT: австрийская OMV Group готова открыть счет в рублях для оплаты газа

"Основываясь на проведенных нами расчетах, можно утверждать, что в среднем Италия потребляет в месяц около 6 миллиардов кубометров импортируемого природного газа. Однако это потребление идет неравномерно. Так, в теплый период года, ориентировочно с мая по октябрь, стране требуется лишь около 3 миллиардов кубометров в месяц. С началом зимы потребность в газе заметно возрастает. Иными словами, сейчас нас ожидает достаточно спокойное полугодие, во время которого общее потребление газа в Италии составит около 18 миллиардов кубометров газа", — сообщил один из ведущих местных экспертов в области газового бизнеса.

Миотто отметил, что 10 миллиардов кубометров природного газа в настоящее время уже находятся в национальных хранилищах, которые заполнены примерно на треть. Но процесс их наполнения не прекращается – газ поступает на Апеннины из Алжира, Азербайджана, Ливии и ряда других стран и одновременно работают три регазификатора, обеспечивающие страну сжиженным природным газом (СПГ).

"С учетом договоров об увеличении поставок газа, заключенных Италией в последнее время, эти источники обеспечивают в месяц в среднем не менее 4 миллиардов кубометров голубого топлива. Таким образом, никаких проблем с потреблением газа в Италии вплоть до конца 2022 года возникнуть не должно", — подчеркнул он.

ЗАПАСЫ НА БУДУЩЕЕ

Тем не менее, по словам Миотто, на повестке дня остается проблема заполнения газовых хранилищ, куда предполагается до конца года закачать около 20 миллиардов кубометров. Для достижения этой цели правительство Италии в последнее время заключило ряд договоров как относительно увеличения поставок газа по действующим газопроводам, так и по наращиванию объемов СПГ.

"Главной проблемой, стоящей перед Италией, является преодоление периода максимального потребления газа в январе-феврале 2023 года. Надо признать, что правительство достаточно хорошо подготовилось к этой проблеме, хотя, безусловно, имели место определенные задержки и ошибки. В частности, не были разработаны механизмы, которые позволяли бы нефтегазовым трейдерам, прежде всего группе Eni, компенсировать свои затраты в связи с беспрецедентным увеличением биржевой стоимости газа. Это несколько замедлило процесс заполнения хранилищ. Однако данную проблемы решить не слишком трудно: властям нужно ввести в действие определенные регулирующие механизмы, которые должны позволить избежать убытков тем трейдерам, которые закупали газ по максимально высоким ценам", — пояснил собеседник агентства.

По мнению Миотто, в случае полного прекращения поставок со стороны "Газпрома" реальные проблемы могут возникнуть у Италии не ранее начала будущего года. И здесь основное значение будет иметь способность властей обеспечить наполнение газовых хранилищ. Для этого, по его словам, правительство Италии и ведущая нефтегазовая группа Eni предприняли значительные усилия, чтобы обеспечить замещение российского голубого топлива за счет диверсификации поставок. Так, за последние два месяца были заключены договоры об увеличении импорта газа из Алжира, Азербайджана, Египта, Анголы и Республики Конго.

УВЕЛИЧЕНИЕ ПОСТАВОК

"Прежде всего, надо упомянуть о договоренности увеличить импорт из Азербайджана с 6 до 10 миллиардов кубометров уже в текущем году. Кроме того, есть намерение удвоить поставки азербайджанского газа по Трансадриатическому газопроводу (TAP), доведя его годовую мощность до 20-24 миллиардов кубометров. Естественно, достичь этой цели сразу невозможно, но уже в обозримом будущем можно увеличить объемы поставок до 12 миллиардов кубометров", — отметил директор консорциума. Asia Times: США шокированы отказом Индии ввести санкции против Москвы

Еще одним важным достижением на этом пути стала договоренность с Алжиром об увеличении импорта газа по Транссредиземноморскому газопроводу (Transmed), ведущему на Сицилию, сначала на 2, а затем и на 9 миллиардов кубометров. В перспективе дополнительные поставки можно довести до 12 миллиардов кубометров. Следует подчеркнуть, что пропускная способность Transmed равна мощности трубопровода, по которому российский газ поступает в итальянский Тарвизио, – 30 миллиардам кубометров в год. По расчетам, Транссредиземноморский газопровод сейчас обеспечивает уже более четверти всего газа, импортируемого Италией, указал эксперт.

По словам Миотто, имеется в виду задействовать также газопровод "Зеленый поток" (Greenstream), по которому из Ливии на Сицилию ныне поставляются от 3 до 5 миллиадов кубометров газа, которые в будущем могут превратиться в 8-9 миллиардов.

ВНУТРЕННИЕ РЕСУРСЫ

Кроме того, Италия, которая сейчас производит лишь около 3,5 миллиарда кубометров газа в год, может заметно нарастить собственную добычу, прежде всего, в Адриатическом море, где запасы голубого топлива оцениваются в 350 миллиардов кубометров. Это газ высокого качества, который не использовался по мотивам, связанным с охраной окружающей среды, хотя в Хорватии его добывают уже давно, отметил он.

"На Адриатике мы можем ежегодно добывать до 3 миллиардов кубометров. И еще пару миллиардов в год можно будет добавить за счет использования разведданных ранее национальных месторождений, которые до сих пор рассматривались в качестве стратегических резервов", — заметил собеседник РИА Новости.

Наконец, еще одним важным внутренним ресурсом является биогаз, который можно получать посредством водородного или метанового брожения биомассы, образуемой из городского мусора и отходов сельского хозяйства. По оценке Миотто, только в Центральной и Южной Италии объем производства биометана может в течение двух-трех лет составить 4-5 миллиардов кубометров в год.

РЕГАЗИФИКАТОРЫ

"Сейчас в Италии действуют три регазификатора. Крупнейший из них находится в Адриатическом море близ города Ровиго, куда доставляется СПГ из Катара. Его мощность составляет 8-9 миллиардов кубометров в год, но пока он используется примерно наполовину. Еще две небольшие установки общей мощностью около 7 миллиардов кубометров находятся на северо-западе Италии. Кроме того, проект еще одного регазификатора в сицилийском городе Порто-Эмпедокле намерена в ближайшее время завершить итальянская энергетическая компания Enel, которая готова вложить в строительство 1 миллиард евро. Наземные структуры в рамках этого проекта были созданы ранее, так что за пару лет его можно ввести в эксплуатацию", — заявил Миотто.

Кроме того, уже запланировано строительство еще трех регазификационных терминалов в областях Калабрия, Апулия и Марке, каждый мощностью около 8 миллиардов кубометров в год. Они могут быть созданы приблизительно в течение трех лет.

НОВЫЙ ХАБ ЕВРОПЫ

В настоящий момент Россия продает в Европу около 150 миллиардов кубометров газа в год. По мнению Миотто, в складывающихся сейчас условиях буквально в течение двух-трех лет Италия имеет возможность заместить от 40 до 45 миллиардов кубометров этого газа. При этом Рим намерен использовать уже существующие газопроводы, которые в настоящее время обеспечивают поставки российского газа на Апеннины. Anadolu подсчитало доходы Москвы от продажи газа ЕС с начала спецоперации

"В новой ситуации Италия будет использовать эти трубопроводы для прокачки природного газа в Австрию, Германию и Восточную Европу из Африки и Средиземноморья. В таком случае она может стать новым газовым хабом Европы. В частности, мы можем задействовать газ, который пойдет из Израиля через кипрский офшор, то есть использовать проект, который ранее блокировали США. Речь идет о поставках 10-12 миллиардов кубометров. Наконец, можно будет приступить к осуществлению давнего проекта газопровода Galsi, который должен был поставлять алжирский газ на Сардинию и в Тоскану", — сказал итальянский эксперт.

До недавнего времени Италия отдавала приоритет импорту газа из России, и поэтому другие газопроводы, как, например, Transmed, использовались далеко не на полную мощность. По этой же причине откладывалось введение в эксплуатацию регазификаторов, что, впрочем, объяснялось и более высокой ценой СПГ. В связи с событиями на Украине ситуация кардинально изменилась, и руководство страны взяло курс на скорейшее освобождение от зависимости от российских энергоносителей. В 2021 году "Газпром" поставил в Италию 27,2 миллиарда кубометров газа, что составило приблизительно 40% от всего импортируемого страной голубого топлива.

"Парадоксальным образом сложившаяся сейчас ситуация, связанная с возможным полным прекращением поставок со стороны "Газпрома" в ЕС, будет способствовать превращению Италии в новый газовый хаб Центральной Европы. До сих пор инвестиции в этих целях даже не рассматривались, поскольку просто не имело смысла осуществлять подобную стратегию. Однако только этим дело не ограничивается. Параллельно возникает еще один новый газовый хаб, который создает Турция. Эта страна намеревается поставлять на европейский рынок природный газ из Туркмении и Азербайджана, чем до сих пор занимался "Газпром". Но это уже другая тема", — подытожил Миотто.